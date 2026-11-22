22 ноября днем российские войска провели атаку ударными беспилотниками по Белоцерковскому району Киевской области. В результате вражеской атаки есть пострадавшая.

Об этом сообщили в ОГА.

Последствия попадания в Киевской области

В результате атаки пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.

В одном из частных жилых домов возник пожар. Еще один жилой дом поврежден взрывной волной.

На месте происшествия уже работают спасательные службы.

Ранее в тот же день российский беспилотник попал в пятиэтажный дом в Димере в Вышгородском районе. В результате попадания разрушен целый подъезд. Спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших, среди них – 18-летний парень. Также 11 человек, в том числе 2 детей, не выходят на связь. Работы по разбору завалов продолжаются.

Оккупанты уже пытаются оправдать очередное преступление против гражданских лиц. Пропагандисты публикуют сообщения о том, что дом в Димере разрушен якобы из-за работы украинской ПВО.

Россияне не впервые используют такую тактику после резонансных атак на гражданских. Чтобы снять с себя ответственность за убийство мирных людей, они распространяют фейковые сообщения о "работе ПВО".