Удар тремя реактивными БПЛА: Россия совершила атаку на объекты энергетики в Киевской области
Ночью 6 ноября российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Белоцерковской общины в Киевской области. В результате атаки трех реактивных беспилотников у потребителей возникли перебои с электричеством.
Как сообщил Белоцерковский городской совет в Telegram, профильные службы уже приступили к ликвидации последствий ночного обстрела.
Что известно о последствиях обстрела?
В настоящее время аварийные бригады пытаются стабилизировать ситуацию в сети.
Враг совершил атаку на энергетическую инфраструктуру нашей общины тремя реактивными БПЛА. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Специалисты делают все возможное, чтобы оперативно переподключить потребителей на резервные линии,
– подчеркнули в горсовете.
Местные власти призвали жителей не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях во время объявления воздушной тревоги.
В то же время Министерство обороны государства-агрессора в своем утреннем сводке официально признало очередное военное преступление против гражданского населения Украины.
Как Украина может восстановить поврежденную энергосистему?
Владимир Зеленский заявил, что для восстановления украинской энергосистемы необходимо усилить международную поддержку и организовать поставки критически важного оборудования.
В частности, Украине необходимы трансформаторы, силовые кабели, современное электротехническое оборудование, а также дизельные и газовые генераторы. Президент призвал Испанию и страны Латинской Америки присоединиться к оказанию помощи.
Среди необходимого оборудования Украина рассчитывает получить:
- трансформаторы из Бразилии, Мексики, Аргентины и Колумбии;
- силовые кабели из Чили;
- электрооборудование, кабели и генераторы из Испании.
Глава государства подчеркнул, что все оборудование должно соответствовать техническим требованиям украинской энергосистемы, а его доставку необходимо обеспечить в кратчайшие сроки.