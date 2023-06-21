Буданов высказался о дронах над Кремлем и указал на уязвимость России

Еще недавно Украина не признавала причастность к атаке дронов на Кремль. Однако начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов намекнул, что без украинских спецслужб здесь могло и не обойтись.

Об этом Буданов сказал в интервью журналистам. Он также рассказал, какое значение имела эта атака.

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Буданов убежден, что главным результатом атаки, не нанесшей существенного материального ущерба, стала демонстрация всему миру, что мощь России является бутафорией.

Журналисты издания, побывавшие в кабинете Буданова, обратили внимание на висящую на стене карту Москвы. Именно в сердце Москвы, Кремль, прилетели в начале мая этого года 2 беспилотника, врезавшихся в башню здания, где расположена резиденция бункерного диктатора Владимира Путина.

На большом экране, единственном источнике света в комнате, отображается карта Москвы – цели удара беспилотника в мае. Украина не признавала причастности ни к одной операции. Но генерал Буданов почти не уважает официальную двусмысленность,

– поделились впечатлениями от ответа главы военной разведки журналисты.

Атака дронов на Кремль: главное

30 мая столица страны-агрессорки Москва подверглась массовой атаке беспилотников. Американские чиновники считают, что атаку беспилотников на Кремль, вероятно, организовал одно из специальных военных или разведывательных подразделений Украины.

Считается, что два беспилотника были запущены с небольшого расстояния – с территории Москвы или вблизи нее. Дроны обладали ограниченным зарядом взрывчатки: это свидетельствует о том, что атака имела больше шоковую ценность, чем реальную угрозу.