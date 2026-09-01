Города в России и на ВОТ проснулись от взрывов: в порту Усть-Луги вспыхнул пожар

В ночь на 1 сентября дроны провели атаку российских городов, в частности в Ленинградской и Самарской областях. Взрывы были слышны также на временно оккупированных территориях.

Об этом пишут российские СМИ и мониторинговые сообщества. 24 Канал собрал самую важную информацию на данный момент.

Что известно о ситуации в России?

Около 4:30 утра сообщалось о якобы сбитых 44 дронах в Ленинградской области. Перед этим, якобы, были обезврежены еще несколько дронов, летевших на Москву.

Впрочем, полностью отразить атаку, очевидно, не удалось, ведь произошло повреждение в портовой зоне Усть-Луги. Там вспыхнул пожар. Поражение объекта подтвердил губернатор Александр Дрозденко.

Многочисленные взрывы слышали также в Тольятти Самарской области. Там тоже не обошлось без пожара. Атака была и в Чапаевске.

Пожар после взрывов в Тольятти: смотрите видео очевидцев

К тому же телеграм-канал Exilenova+ писал об "успешной" работе средств РЭБ в Тольятти. Там фиксировали повреждения жилого дома.



Работа российской РЭБ в Тольятти / Фото очевидцев

Ситуация в Чапаевске. Внимание! Содержит нецензурную лексику

Под атакой находился временно оккупированный Севастополь. К слову, после полуночи в Симферополе действовали мобильные огневые группы, очевидно, также отражая атаку БПЛА.

Какими были предыдущие атаки?

В Белгороде 30 августа раздалась серия мощных взрывов, после чего над городом заметили густой столб дыма. Под ударом оказались сортировочный комплекс и логистический хаб российского маркетплейса Ozon.

В ту же ночь украинские Силы обороны провели атаку на ряд важных военных объектов на территории России. Среди целей оказались два военных аэродрома: в Миллерово в Ростовской области и в Ейске Краснодарского края.