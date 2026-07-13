Дроны атаковали Подмосковье, российская ПВО "подвела": есть погибшие и раненые

В ночь на 13 июля украинские дроны навестили Московскую область. В нескольких районах региона раздавались громкие взрывы.

С 20:30 в сторону Московского региона летело более 350 вражеских беспилотников. 50 БПЛА были уничтожены на подлете в Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Где в Московской области ночью было шумно?

Между тем, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что над территорией региона был обезврежен 81 беспилотник.

По словам Воробева, дроны сбивали над Одинцовом, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховом, Озерами, Истрой, Подольским, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.

В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли 3 человека, еще 3 получили ранения. Возник пожар в 5 частных домах. Повреждены стена и остекление здания.

Разрушения также зафиксированы в селе Бабкино в Истре – там повреждены два частных дома. В Можайске в многоквартирном доме поврежден карниз и остекление двух окон. Пострадавших нет.

В сети тем временем публикуют кадры ночной атаки на Московскую область. Больше всего видео и фото из Солнечногорска. Город расположен в 65 километрах на северо-запад от Москвы.

Последствия неудачной работы российской ПВО в Подмосковье / Фото из соцсети

Момент взрыва в Солнечногорске: смотрите видео

Момент прилета в Солнечногорске: смотрите видео

Что происходило в Солнечногорске: смотрите видео

Момент прилета в Подмосковье: смотрите видео

В Подмосковье после атаки дронов вспыхнули пожары: смотрите видео

Последствия войны в Подмосковье: смотрите видео

Отметим, что ночью аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили свою работу. Ее возобновили только к утру.

К слову, ночью жители Ставропольского края сообщали о взрывах и пожаре. После атаки дронов загорелась нефтебаза рядом с железной дорогой в хуторе Вязники. Это вторая нефтебаза, атакованная в этом хуторе за последнюю неделю. В 1,2 километра от нее расположена еще одна нефтебаза, которую уже поразили украинские дроны в ночь на 9 июля.