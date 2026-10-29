В России заявили об одной из самых массированных атак: из тысячи дронов 600 летели на Москву

Ночью 29 октября Россия подверглась одной из самых массированных атак. В Москве и Подмосковье несколько часов не работали аэропорты.

Как сообщает OSINT-канал ASTRA, угроза авиаударов парализовала работу аэропортов российской столицы посреди ночи. Пассажирские самолеты экстренно перенаправляли, чтобы избежать возможных инцидентов в небе.

Российские аэропорты не работали

Так, незадолго до полуночи Росавиация ввела ограничения на прием и отправку самолетов в трех аэропортах региона: Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское).

Из-за этого, в частности, два самолета из Турции, летевшие во Внуково, были вынуждены развернуться.

Около 06:00 ограничения в трех столичных аэропортах были сняты.

По сообщениям мэра Москвы Сергея Собянина, в сторону столицы летели 613 украинских беспилотников. По словам чиновника, 231 дрон был уничтожен при подлете к Москве, но большая часть была нейтрализована на дальних подступах.

Отметим, что в течение ночи приостановили работу аэропорты Ярославля, Пензы, Саратова, Саранска, Самары, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Чебоксар, Казани, Нижнекамска, Кирова, Уфы, Оренбурга, Перми, Челябинска, Калуги, Екатеринбурга и др.

Всего ночью Россию атаковали 1214 БПЛА. Под удар попали 19 регионов. Среди них – Башкортостан. Утром дроны атаковали город Стерлитамак. После взрывов над Башкирской содовой компанией (БСК) поднялся дым. БСК – большой химический комплекс России, производящий соду и продукцию для оборонной промышленности. В частности, это единственное в России предприятие, производящее терефталоилхлорид – компонент для создания прочных материалов, в том числе аналогов кевлара, которые используются в бронежилетах, шлемах и бронезащите военной техники.

Масштабные сбои в авиации фиксируются не впервые

Подобные сбои в московском авиаузле происходят регулярно на фоне систематических атак. Напомним, ранее мы писали, что атака дронов ь приостановила работу всех четырех московских аэропортов.

Из-за постоянной угрозы беспилотников в столице России отменили или задержали более 210 рейсов. Постоянное введение ограничений на полеты продолжает наносить многомиллиардные убытки российской авиационной отрасли.