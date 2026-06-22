От Крыма до Москвы: военные объекты России снова подверглись мощной атаке БПЛА

Массированные атаки беспилотников становятся для россиян повседневностью. Не успели они оправиться от мощных ударов по Москве и оккупированному Крыму, как туда – и не только туда – снова нанесли удары.

Ночью 22 июня несколько регионов России, а также оккупированные территории сотрясались от взрывов.

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Где произошли взрывы и обстрелы в России 22 июня?

Так, дроны в очередной раз атаковали Москву и область. В течение ночи мэр российской столицы Собянин сообщал о сбитии новых беспилотников на подступах к городу. По состоянию на 05:07 их было 59.

В сети публикуют кадры многочисленных пролетов дронов в Московской области.

Украинский беспилотник на низкой высоте летит атаковать Москву: смотрите видео

Пролет дрона под Москвой: смотрите видео

Беспилотник пролетает над Московской областью: смотрите видео

Момент сбития дрона в регионе: смотрите видео

Дрон, летевший на Москву, сбили: смотрите видео

Также Telegram-каналы пишут, что ночью под массированной атакой оказался Брянск. Появились и соответствующие видеодоказательства. По данным мониторов, в городе дроны нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре.

БПЛА атакуют железную дорогу в Брянске: смотрите видео

Момент прилета в Брянске: смотрите видео

С вечера 21 июня и в течение ночи 22 июня под обстрелом находились объекты оккупантов в Крыму. В разных регионах полуострова были слышны сильные взрывы.

В частности, под массированной атакой дронов оказалась Таврическая ТЭС, расположенная недалеко от Симферополя, возле села Ивановка.

Это газовая теплоэлектростанция мощностью около 470 МВт, которую Россия построила после оккупации Крыма для обеспечения полуострова электроэнергией.

По данным Telegram-канала"Крымский ветер", после предыдущей атаки 21 июня на Таврической ТЭС имеются повреждения. Виден выгоревший резервуар и обгоревший, покореженный фасад здания, примыкающего к резервуару. Также в стене главного корпуса есть пробоина от дрона.

Новая атака на Таврическую ТЭС: смотрите видео

Также под обстрелом оказался Армянск. По предварительным данным, там был нанесен удар по зданию пограничной службы ФСБ России возле железнодорожного вокзала, возник пожар. После взрыва последовала детонация, возможно, боеприпасов. В городе в воздухе пахнет гарью.

Пожар в Армянске после атаки / Фото "Крымский ветер"

Есть сообщения о том, что под атакой дронов оказались оккупированные Донецк и Бердянск. В последнем горел район железнодорожного вокзала.

Пожар в Бердянске / Фото из соцсети

Атака на Донецк: смотрите видео

Напомним, что 21 июня СБС нанесли удар по нефтяному терминалу в Керчи, в результате чего в Крыму приостановили продажу бензина как минимум на два дня.