Пока не известно, кто стоит за атакой дронов в Москву. Дроны и беспилотники можно купить в любом военторге. Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер.

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Кто может быть причастен к атаке на Москву

Однако нельзя исключать, что это устроил и главарь ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин в рамках его кампании. Он непрерывно критикует русские регулярные войска и минобороны России. Еще один их провал сыграл бы ему на руку.

Мы изо дня в день видим его "стендапы" в аудио- и видео-формате, где он постоянно "наезжает" на генералов, министра обороны,

– отметил Цви Зильбер.

Если беспилотники запускали из Подмосковья – это упущение ФСБ. Соответственно, нужно проверять работу федеральной службы и выяснять, как такое могли допустить.

"Есть опосредованные доказательства в пользу этой версии. После "дронопада" там начались аресты. Кого-то искали и арестовывали, происходили какие-то движения. Кого бы они арестовывали, если бы стреляли из Украины? Хотя технически возможно и то, и другое", – заметил журналист.

Важно! В Украине отвергают причастность к запуску беспилотников в Россию.

Цви Зильбер о том, кто может стоять за атаками БпЛА на Москву: смотрите видео

Реакция россиян была неожиданной

Интересно, что в русских пабликах это вызвало бурную, кое-где радостную реакцию. В частности, потому, что ударили по Москве. А в России другие регионы относятся к столице с завистью и злобой. Другим фактором, который вызвал такой состояние у россиян, стало то, что попадания были по Рублевке – элитному району, где живут олигархи. Упало что-то и вблизи путинской резиденции.

По этому поводу веселились и радовались как рядовые россияне, так и упомянутый Пригожин. Пропагандист Владимир Соловьев даже пытался их успокоить, мол, "чему вы радуетесь? разве жители Рублевки – это не россияне?".

Но народ радовался. И это тоже рисует картину отношений в российском обществе. Там совсем не все гладко и "ватно", как пытается показать их пропаганда,

– подчеркнул Зильбер.

Впрочем, война в какой-то момент неизбежно должна была перейти на территорию России. Современная война в значительной степени базируется на использовании дронов. Российские генералы до сих пор готовятся к старой войне. Если бы не помощь Ирану – в России было бы гораздо больше проблем.

Неожиданное предположение

В Украине же сфера, связанная с производством дронов, стремительно развивается.

"Я даже не исключаю, что какие-то энтузиасты, которые в своем гараже собирают беспилотники, могли организоваться в чате Whatsapp и устроить такой "фейерверк" в России", – предположил журналист.

Кто бы ни стоял за этой атакой – это значительная поддержка для украинцев, которые несколько предыдущих ночей подряд не спали и прятались в бомбоубежищах через ракетные обстрелы. Ночь 31 мая прошла спокойно.

Атака беспилотников на Москву: коротко