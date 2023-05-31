Наразі не відомо, хто стоїть за атакою дронів на Москву. Дрони та безпілотники можна купити у будь-якому військторгу. Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер.

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Хто може бути причетним до атаки на Москву

Однак не можна виключати, що це влаштував і ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин в рамках його кампанії. Він безперервно критикує російські регулярні війська та міноборони Росії. Ще один їхній провал зіграв би йому на руку.

Ми день через день бачимо його "стендапи" в аудіо- та відеоформаті, де він постійно "наїжджає" на генералів, міністра оборони,

– зазначив Цві Зільбер.

Якщо безпілотники запускали з Підмосков'я – це недогляд ФСБ. Відповідно потрібно перевіряти роботу федеральної служби та з'ясовувати, як таке могли допустити.

"Є опосередковані докази на користь цієї версії. Після "дронопаду" там почалися арешти. Когось шукали та арештовували, відбувались якісь рухи. Кого б вони арештовували, якби стріляли з України? Хоч технічно можливо і те, й інше", – зауважив журналіст.

Важливо! В Україні відкидають причетність до запуску безпілотників на Росію.

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Реакція росіян була несподіваною

Цікаво, що в російських пабліках це викликало бурхливу, подекуди радісну реакцію. Зокрема тому, що вдарили по Москві. А в Росії інші регіони ставляться до столиці з заздрістю та злістю. Іншим фактором, який спричинив такий стан у росіян, стало те, що влучання були по Рубльовці – елітному району, де живуть олігархи. Впало щось і поблизу путінської резиденції.

З цього приводу веселились та раділи як пересічні росіяни, так і вже згаданий Пригожин. Пропагандист Владімір Соловйов навіть намагався їх заспокоїти, мовляв, "чому ви радієте? хіба мешканці Рубльовки – це не росіяни?".

Але народ радів. І це теж вимальовує картину стосунків у російському суспільстві. Там зовсім не все гладко і "ватно", як намагається показати їхня пропаганда,

– наголосив Зільбер.

Врешті війна в якийсь момент неминуче мала перейти на територію Росії. Сучасна війна значною мірою базується на використанні дронів. Натомість російські генерали досі готуються до старої війни. Якби не допомога Ірану – в Росії було б набагато більше проблем.

Неочікуване припущення

В Україні ж сфера, пов'язана з виробництвом дронів, стрімко розвивається.

"Я навіть не виключаю, що якісь ентузіасти, які у своєму гаражі збирають безпілотники, могли організуватись в чаті Whatsapp і влаштувати такий "феєрверк" в Росії", – припустив журналіст.

Хто б не стояв за цією атакою – це значна підтримка для українців, які кілька попередніх ночей поспіль не спали й ховались у бомбосховищах через ракетні обстріли. Ніч 31 травня пройшла спокійно.

Атака безпілотників на Москву: коротко