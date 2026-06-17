Такое мнение высказал в беседе с 24 Каналом главный редактор Defense Express Олег Катков, отметив, что такого результата удалось достичь благодаря ряду определенных факторов. Он также объяснил, как россияне выстраивают противовоздушную оборону вокруг Москвы.

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Насколько надежна ПВО вокруг столицы России?

Катков отметил, что для объективности нужно обращать внимание на статистику, которую предоставляют Воздушные силы Украины, и на то, что может продемонстрировать Россия.

Это позволяет понять, что далеко не каждый дрон, запускаемый Украиной, долетает до цели. Поэтому первый фактор — это вопрос массовости запуска беспилотников,

– подчеркнул он.

Второй фактор — это вопрос планирования маршрутов. Благодаря спутниковым снимкам и разведывательной информации формируется представление о том, где и какие средства противовоздушной обороны расположены. Исходя из этого, уже можно проложить маршруты дронов, которые позволят обойти ПВО или минимизировать сложности при движении беспилотников.

Как украинским силам удалось пробить ПВО в Москве: смотрите видео

"Тогда не нужно бить вслепую, а можно попробовать найти какую-то лазейку в этой системе, которая не прикрыта так плотно, как другие. Условно говоря, можно проложить маршрут дрона таким образом, чтобы, например, он пусть летит с большим обходом, но при этом встретит не четыре "Панциря-С1", а только два или один", – пояснил главный редактор Defense Express.

Обратите внимание! Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук пояснил, что ПВО Москвы построена по многоуровневой кольцевой схеме, имеющей несколько эшелонов защиты. В частности, внешнее кольцо состоит из комплексов дальнего радиуса действия, а внутренний эшелон должен перехватывать цели, прорвавшиеся через первый рубеж. Также россияне внедрили нововведения. "Панцири", которые ранее были средствами объектного прикрытия, теперь применяются против дронов. Сначала эти средства устанавливали на объектах в самой Москве, а впоследствии вокруг города создали так называемую "подкову" обороны в направлении, откуда ранее происходили атаки БПЛА, в частности, с юго-запада.

Россияне, по словам Каткова, построили вокруг Москвы четыре кольца противовоздушной обороны, хотя исторически их было два. Также они сейчас укрепляют позиции ПВО непосредственно в самой Москве. Для этого с помощью вертолетов они активно продолжают устанавливать "Панцири-С1" на крышах многоэтажек.

Поэтому даже погода могла повлиять на то, что украинские дроны поразили НПЗ в Москве, ведь в тот момент видимость была хуже. И это третий фактор,

– отметил Олег Катков.

В то же время сам факт этого удара свидетельствует, как считает главный редактор Defense Express, что любую противовоздушную оборону можно пробить. Даже ту, что существует вокруг Москвы. Ведь россияне в случае необходимости будут сбивать цели зенитными ракетами с ядерными боевыми частями – настолько защищена столица России.

Напомним, что утром 16 июня украинские ударные БПЛА прорвали противовоздушную оборону Москвы и нанесли удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу российской столицы. Он расположен в районе Капотни. После атаки произошло возгорание установки ЭЛОУ АВТ-6. От этой технологической установки первичной переработки нефти в значительной степени зависит работа всего НПЗ.

Известно, что для нанесения удара украинские силы применили несколько различных средств – FP-1, "Лютый" и, вероятно, "Январь" или другой БПЛА "DAR-формы".

Владимир Зеленский прокомментировал попадания украинских дронов по Москве, подчеркнув, что это "справедливый ответ" на атаки России по украинской территории. Президент поблагодарил за проведение успешной операции бойцов Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, Главного управления разведки и ракетных войск.