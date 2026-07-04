Россия нанесла удар дронами по Полтавской области: атаковано предприятие, произошло отключение электроэнергии

Днем 4 июля российские войска провели атаку на Полтавскую область с помощью ударных беспилотников. Под ударами оказались промышленное предприятие в Полтавском районе и объект энергетической инфраструктуры в Миргородском районе.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

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Что известно о последствиях удара по Полтавской области?

Под вражеской атакой оказались промышленное предприятие в Полтавском районе и объект энергетической инфраструктуры в Миргородском районе. В результате удара по энергообъекту в Миргородском районе без электроснабжения временно остались около 600 потребителей. В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

По предварительной информации, в результате обеих атак пострадавших нет. В экстренные службы сообщения о травмированных не поступали. Власти и профильные службы продолжают ликвидацию последствий российской атаки и оценивают нанесенный ущерб.

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Последние атаки на Полтавскую область

Российские войска утром 4 июля провели атаку на газодобывающий объект "Нафтогаза" в Полтавской области. После удара на предприятии вспыхнул пожар, а его работу временно приостановили. Работники успели укрыться, поэтому обошлось без пострадавших. По данным компании, Россия систематически проводит атаки на украинскую газодобывающую инфраструктуру, пытаясь сорвать подготовку к отопительному сезону.

Вечером 3 июля российские дроны провели атаку на АЗС в Лубенском районе Полтавской области. В результате удара были повреждены оборудование заправки, автомобиль и окна, пострадали шесть человек, среди которых – волонтер из Швеции. Впоследствии оккупанты нанесли еще один удар по автомобилю вблизи АЗС, однако, по предварительным данным, на этот раз обошлось без пострадавших.