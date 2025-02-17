Россияне заявили о массированной атаке дронов и "Нептуна": все "сбили", но на НПЗ пожар

Российское минобороны заявило о якобы массированной атаке дронов, а также запущенной ракете "Нептун". Традиционно оккупанты утверждают, что все "сбили", однако есть повреждения в регионах, а на Ильском НПЗ вспыхнул пожар.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Россияне заявили о массированной атаке

Российское минобороны утверждает, что в ночь на 17 февраля Россию атаковали дроны. Традиционно, оккупанты сообщают о "сбивании" едва ли не всех целей. Так, пропагандисты заявили об "уничтожении" 90 БПЛА и одной ракеты "Нептун", которую якобы сбили над акваторией Азовского моря.

В общем, российское минобороны сообщило о сбивании в следующих регионах:

38 БПЛА над акваторией Азовского моря,

24 БПЛА над территорией Краснодарского края,

15 БПЛА над Крымом,

7 БПЛА над акваторией Черного моря,

по 2 БПЛА над Курской и Ростовской областями,

еще по 1 БПЛА над Брянской и Белгородской областями.

Хотя традиционно оккупанты утверждают, что все "сбили" и кричат об успешной работе "пе-ве-о", на территории страны-агрессора есть последствия и повреждения. Официально сообщили, что в Краснодарском крае "в результате падения обломков" в поселке Ильский повреждены 12 домов. Также сообщают о пострадавшей женщине.

Впрочем, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев "забыл" добавить, что на Ильском НПЗ вспыхнул масштабный пожар. Пока последствия неизвестны, однако в сети публиковали кадры с места событий.

Судя по густому черному дыму, который поднимается над Ильским НПЗ, "обломки" дронов успешно отработали.