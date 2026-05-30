Без успешных попаданий не обошлось: ряд регионов России атаковала "стая" из более чем 100 дронов

Ночь на 30 мая выдалась неспокойной для россиян. В Таганроге, а также в Рязанской, Тульской, Воронежской, Ульяновской областях страны-агрессора "гостили" более сотни беспилотников.

Вражеское Минобороны традиционно отчиталось об "успешном" отражении украинского удара БпЛА. Однако без попаданий таки не обошлось.

Читайте также Россия давит на ряде направлений, но ВСУ имеют продвижение: обзор ситуации на фронте от ISW

Что известно об атаке на Россию 30 мая?

Минобороны России заявило, что в ночное время силы ПВО якобы сбили и перехватили 127 украинских беспилотников самолетного типа.

По их данным, дроны уничтожали с 20:00 29 мая до 07:00 30 мая над рядом регионов России, в частности Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваторией Азовского моря.

В Тульской области сообщили об уничтожении шести беспилотников ночью силами ПВО. В то же время в Ростовской области фиксировали последствия атаки.

По словам местных властей, в Таганроге пострадали гражданские: два человека получили ранения после попадания дрона в частный дом.

Также обломки БпЛА вызвали пожары и разрушения в нескольких районах области – в частности, возгорание газовой трубы в жилом доме, повреждения крыши и окон.

Кроме того, на территории порта в Таганроге произошло возгорание танкера, топливного резервуара и административного здания.

Важно! Роберт "Мадьяр" Бровди подтвердил, что СБС уничтожили ОТРК "Искандер" и 2 самолета Ту-142 на военном аэродроме. Речь идет также о поражении танкера теневого флота и нефтебазы.

В Неклиновском районе зафиксировано повреждение жилых домов, однако без жертв.

В Воронежской области сообщали о сбитии 13 дронов. Там в результате падения обломков возникли пожары в гараже и повреждения нескольких домов и хозяйственных построек.

В Ульяновской области заявили об уничтожении двух беспилотников, обломки которых упали в разных районах, но обошлось без пострадавших. Также подтверждались атаки и в Рязанской области, где работали силы ПВО.

Отметим, что развязанная россиянами война все сильнее ощущается даже в самых отдаленных районах страны-агрессора. Так, накануне, впервые с начала полномасштабного вторжения объявили воздушную тревогу на всей территории Урала. Сигналы сирен прозвучали в регионах, расположенных более чем за 2 тысячи километров от Украины.