Слышали много взрывов: в России жалуются на нашествие БпЛА, говорят об атаке на аэродром в Миллерово

В ночь на 5 января на территории страны-агрессора было совсем неспокойно. Там жаловались на налет беспилотников.

Громко было, в частности, в районе Таганрога и Миллерово. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Россияне жалуются на БПЛА

В ночь на 5 января россияне жалуются на нашествие дронов. Во вражеских пабликах сообщают об атаке БпЛА на военный аэродром в Миллерово.

"Миллерово отбивается от десятков БпЛА. Взрывы продолжаются уже полчаса. Пытаются атаковать аэродром", – говорится в российских пабликах.

Также этой ночью громко было и в Таганроге, что в Ростовской области. Так, там было слышно сирены и взрывы. В частности, около половины 1 ночи отмечалось, что там слышали более 20 взрывов.

Добавим, что в одном из телеграм-каналов писали о работе "пе-ве-о". Указывалось, что предварительно над Миллерово сбили 10 – 15 БпЛА, вблизи Таганрога более 10.

Сирены в Таганроге: смотрите видео

Громко в Таганроге: смотрите видео (Внимание! На кадрах присутствует нецензурная лексика)