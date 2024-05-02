В России заявили об атаке дронов: там пострадала энергетическая инфраструктура

В России сразу в нескольких регионах заявили об атаке беспилотников и взрывах в ночь на 2 мая. В частности, в одной области государства-агрессора были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, а в другой без света остался целый населенный пункт.

Об этом сообщают в российских СМИ, информирует 24 Канал. Там традиционно заявляют об "обезвреживании" дронов.

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В России заявили об атаке беспилотников

Российские телеграмм-каналы отметили, что в ночь на 2 мая фиксировали дроны в нескольких областях. В частности, речь идет о Орловской области.

Так, там заявили, что под атакой беспилотников оказалась энергетическая инфраструктура на территории области. А очевидцы слышали звуки взрывов. Собственно, во вражеских телеграмм-каналах писали, что под удар дронов-камикадзе попали Глазуновский и Свердловский районы.

Не обошлось и без традиционного разговора об "обезвреживании" дронов. Поэтому, во время такого, как заявляют россияне, "обезвреживания" БПЛА были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что повлекло частичное нарушение электроснабжения ряда домов. Известно, что на месте происшествия работают оперативные службы, устраняются последствия атаки и восстанавливается электроснабжение.

Свой комментарий успел дать и местный губернатор, который подтвердил эту информацию.

Вражеские телеграмм-каналы заявляют и об атаке дронов на Курскую область. По их словам, там без света остался один населенный пункт. В частности, отмечают, что из-за атаки беспилотника в поселке Поныри повреждены линии электропередачи, в котором и нет света.

Также там сообщают, что на местах событий уже работают сотрудники оперативных служб.

Об "эффективной" работе российского "пе-ве-о" заявили в Брянской области. Там губернатор Богомаз заявил, что их ПВО уничтожила 2 беспилотника в небе над Погарским районом области.

Также отметил "силу" российской противовоздушной обороны и губернатор Ростовской области.

"Сегодня около 02:00 силами ПВО в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского уничтожено 2 БпЛА. По предварительным данным, в результате атаки беспилотников пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано", – отметил он.

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