Силы ПВО оккупантов пытались отразить атаку. О результатах операции сообщили в Минобороны России.
Что известно об атаке дронов на Россию 18 июля?
Ночью и утром 18 июля россияне пытались перехватить беспилотники над территориями:
- Белгородской области;
- Брянской области;
- Курской области;
- Смоленской области;
- Рязанской области;
- Калужской области;
- Тульской области;
- Тамбовской области;
- Орловской области;
- Липецкой области;
- Тверской области;
- Псковской области;
- Воронежской области;
- Ростовской области;
- Волгоградской области;
- Ленинградской области;
- Владимирской области;
- Московского региона;
- Краснодарского края;
- временно оккупированного Крыма;
- акватории Азовского и Черного морей.
В министерстве обороны противника заявили о якобы сбитых 379 украинских дронов. Однако результативность работы ПВО России не так уж и высока. В сети активно распространяются фото и видео последствий атаки на логистический хаб Wildberries.
Так, после удара Подмосковье охватил густой черный дым – после попаданий на территории объекта, площадь которого составляет 188 тысяч квадратных метров, вспыхнул масштабный пожар, который и вызвал значительное задымление. Очевидцы сообщали, что в самой Москве из-за дыма не было видно даже солнца.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Беспилотники 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем подтвердили поражение складского комплекса российского маркетплейса Wildberries в Московской области.
Также сообщалось о взрывах в Твери и Владимире. По сообщениям, под ударом могла оказаться и железнодорожная станция Фрязево – большой узел Горьковского направления Московской железной дороги в Ногинском районе Московской области. А в Ногинске Московской области целью могла стать местная нефтебаза.