В сети все чаще появляются кадры последствий атаки. Пишут, что из-за дыма и смога солнца не видно даже в Москве.

Какова ситуация в сердце России после атаки БПЛА?

Черный дым огромными клубами поднимался над атакованными логистическими складами Wildberries. Пожар снимали с разных сторон, отмечая, что, мол, "почему смысл тушить, если ни**я не потушишь".

Последствия пожара на складах Wildberries: смотрите видео

Зато последствия пожара становились все более заметными. Небо в части Подмосковья почти полностью "почернело". Дым дошел и до Москвы. Там, по свидетельствам местных жителей, даже солнца не было видно.

Что видели россияне в небе после ударов БПЛА по логистическому хабу: смотрите фото

Тьма накрыла российскую столицу: смотрите видео очевидцев

Стоит отметить, что Wildberries – это не аналог "Новой почты". Компания не только занимается доставкой, но и хранит большие объемы собственных товаров на складах, среди которых могут быть и товары военного назначения.

Логистическая инфраструктура Wildberries может использоваться Россией для перевозки военной техники и другого снабжения. Собственно, товары военного назначения можно найти прямо на сайте компании.



Wildberries продает товары военного назначения / Скриншот

Кстати, под ударом украинских дронов оказались также объекты противника на территории временно оккупированного Крыма и в акватории Азовского моря. Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди рассказал, что Силы беспилотных систем ночью 18 июля в рамках операции "МоЛоЧКа" поразили еще 13 судов "теневого флота" России .