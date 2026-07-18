У мережі дедалі більше поширюють кадри наслідків атаки. Пишуть, що через дим і смог сонця не видно навіть у Москві.

Яка ситуація в серці Росії після атаки БпЛА?

Чорний дим величезними клубками підіймався над атакованими логістичними складами Wildberries. Пожежу фільмували з різних сторін, зазначаючи, що, мовляв, "Сенс гасити, якщо ні**я не загасиш".

Наслідки горіння складів Wildberries: дивіться відео

Натомість наслідки горіння ставали все більш помітними. Небо в частині Підмосков'я майже повністю "почорніло". Дим дістався й до Москви. Там, за свідченнями місцевих, навіть сонця не було видно.

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Слід зазначити, що Wildberries – це не аналог Нової пошти. Компанія не лише займається доставкою, а й зберігає великі обсяги власних товарів на складах, серед яких можуть бути й товари військового призначення.

Логістична інфраструктура Wildberries може використовуватися Росією для перевезення військової техніки та іншого забезпечення. Власне, товари військового призначення можна знайти просто на сайті компанії.



Wildberries продає товари військового призначення / Скриншот

До речі, під ударом українських дронів опинилися також об'єкти ворога на території тимчасово окупованого Криму й у акваторії Азовського моря. Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді розповів, що Сили безпілотних систем вночі 18 липня в межах операції "МоЛоЧКа" уразили ще 13 суден "тіньового флоту" Росії.