Атаку намагалися відбивати сили ППО окупантів. Про результати роботи повідомили в Міноборони Росії.

Що відомо про атаку дронів на Росію 18 липня?

Уночі й зранку 18 липня росіяни намагалися перехопити безпілотники над територіями:

  • Бєлгородської області;
  • Брянської області;
  • Курської області;
  • Смоленської області;
  • Рязанської області;
  • Калузької області;
  • Тульської області;
  • Тамбовської області;
  • Орловської області;
  • Липецької області;
  • Тверської області;
  • Псковської області;
  • Воронезької області;
  • Ростовської області;
  • Волгоградської області;
  • Ленінградської області;
  • Володимирської області;
  • Московського регіону;
  • Краснодарського краю;
  • тимчасово окупованого Криму;
  • акваторій Азовського та Чорного морів.

У ворожому оборонному відомстві заявили про нібито збиття 379 українських дронів. Проте результативність роботи ППО Росії не така вже й висока. У мережі активно поширюють фото й відео наслідків атаки на логістичний хаб Wildberries.

Так, після удару Підмосков'я охопив густий чорний дим – після влучань на території об'єкта, площа якого становить 188 тисяч квадратних метрів, спалахнула масштабна пожежа, яка й спричинила значне задимлення. Очевидці повідомляли, що у самій Москві через дим не було видно навіть сонця.

Безпілотники 1-го окремого центру Сил безпілотних систем підтвердили ураження складського комплексу російського маркетплейсу Wildberries у Московській області.

Також повідомлялося про вибухи у Твері та Володимирі. За повідомленнями, під ударом могла опинитися й залізнична станція Фрязево – великий вузол Горьківського напрямку Московської залізниці в Ногінському районі Московської області. А в Ногінську Московської області ціллю могла стати місцева нафтобаза.