Атаку намагалися відбивати сили ППО окупантів. Про результати роботи повідомили в Міноборони Росії.

Що відомо про атаку дронів на Росію 18 липня?

Уночі й зранку 18 липня росіяни намагалися перехопити безпілотники над територіями:

Бєлгородської області;

Брянської області;

Курської області;

Смоленської області;

Рязанської області;

Калузької області;

Тульської області;

Тамбовської області;

Орловської області;

Липецької області;

Тверської області;

Псковської області;

Воронезької області;

Ростовської області;

Волгоградської області;

Ленінградської області;

Володимирської області;

Московського регіону;

Краснодарського краю;

тимчасово окупованого Криму;

акваторій Азовського та Чорного морів.

У ворожому оборонному відомстві заявили про нібито збиття 379 українських дронів. Проте результативність роботи ППО Росії не така вже й висока. У мережі активно поширюють фото й відео наслідків атаки на логістичний хаб Wildberries.

Так, після удару Підмосков'я охопив густий чорний дим – після влучань на території об'єкта, площа якого становить 188 тисяч квадратних метрів, спалахнула масштабна пожежа, яка й спричинила значне задимлення. Очевидці повідомляли, що у самій Москві через дим не було видно навіть сонця.

Безпілотники 1-го окремого центру Сил безпілотних систем підтвердили ураження складського комплексу російського маркетплейсу Wildberries у Московській області.

Також повідомлялося про вибухи у Твері та Володимирі. За повідомленнями, під ударом могла опинитися й залізнична станція Фрязево – великий вузол Горьківського напрямку Московської залізниці в Ногінському районі Московської області. А в Ногінську Московської області ціллю могла стати місцева нафтобаза.