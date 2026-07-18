Очевидці фільмували наслідки на фото й відео. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.

Яка ситуація в Підмосков'ї?

За інформацією місцевих, під прицілом могла опинитися станція "Фрязево".

Довідка. Фрязево – вузлова залізнична станція Горьківського напрямку Московської залізниці в однойменному селищі Ногінського району Московської області.

Наслідки удару БпЛА: дивіться відео очевидців

Також у Тамбовській області під атакою опинився логістичний хаб Wildberries. Пишуть, що склади підприємства повністю охоплені вогнем.

Масштабна пожежа в Електросталі: дивіться відео

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що в Котовську Тамбовської області, де теж є логістичний центр Wildberries, унаслідок роботи ППО загинули семеро працівників підприємства, ще 24 людини дістали поранення.

Довідка. Логістичні хаби Wildberries (в об'єднаній компанії Wildberries & Russ) – це великі розподільчі та сортувальні центри маркетплейсу, які забезпечують прийом, зберігання та обробку тисяч товарів. Їхня інфраструктура поділяється на схеми роботи FBO (зберігання на складах хабу) та FBS (доставка продавцем безпосередньо до хабу).

Стовп диму над логістичним хабом Wildberries: дивіться фото очевидців

Жителі Ногінська Московської області теж публікують кадри масштабної пожежі та густого стовпа чорного диму після нічної атаки безпілотників. Вочевидь, дрони відпрацювали по місцевій нафтобазі.



Дим від пожежі в Ногінську / Astra

Зі свого боку мер Москви Сергій Собянін заявив, що з 20:30 у напрямку Московського регіону нібито летіли понад 370 безпілотників. За його словами, більшість із них російська ППО перехопила ще на дальніх підступах, а 64 БпЛА були збиті безпосередньо на підльоті до Москви.

Вибухи в Підмосков'ї: дивіться відео

Нагадаємо, що в ніч на 16 липня безпілотники атакували аеродром стратегічної авіації "Енгельс" у Саратовській області Росії, розташований приблизно за 600 кілометрів від українського кордону. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив про черговий успішний далекобійний удар, підтвердивши, що СБУ знищила на аеродромі стратегічний бомбардувальник Ту-95, який Росія використовувала для ракетних атак на Україну.