Зеленский показал эффектные удары по Петербургу

Украинские дроны нанесли ряд ударов по вражеским объектам в регионе российского Санкт-Петербурга, преодолев огромное расстояние. Также беспилотники атаковали нефтебазу, расположенную в Краснодарском крае.

Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский и показал последствия ударов по территории России.

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Какие последствия украинской атаки?

Владимир Зеленский заявил, что война должна завершиться, однако российское руководство не демонстрирует готовности к ее прекращению. В ответ на это Украина продолжает применять санкционное и военное давление в виде атак.

По его словам, в ночь на 6 июня украинские беспилотники поразили цели в районе Санкт-Петербурга. Дроны преодолели около тысячи километров и атаковали арсеналы Военно-морского флота России и базу, что в Кронштадте.

Результаты ударов по территории России: смотрите видео

Также президент сообщил об ударе по нефтебазе в Краснодарском крае России, для которого дроны преодолели около 500 километров. Он отметил, что подобные атаки стали результатом совместной работы ВСУ, СБУ и ГУР МО.

России надо завершать свою войну и останавливать удары по жизни. Любые проявления несправедливости против Украины будут иметь справедливый ответ. Спасибо нашим воинам за меткость,

– говорится в сообщении.

Что говорят в ССО?

Силы специальных операций сообщили, что это их БпЛА атаковали военно-морскую базу Балтийского флота России "Кронштадт". По их данным, по меньшей мере несколько дронов успешно достигли цели, в результате чего возник пожар.

Там отметили, что "Кронштадт" является одним из ключевых центре российского военно-морского флота. На базе расположены боевые корабли, подводные лодки, ремонтные, учебные и судостроительные мощности, которые помогают оккупантам.

После уничтожения Украиной части возможностей России в Черном море значение "Кронштадта" в обеспечении военного потенциала врага существенно возросло. Но теперь дошла очередь гореть и до одной из старейших военно-морских баз,

– отметили в ССО.

Что этому предшествовало?

Согласно вышеупомянутой информации, в Краснодарском крае горит нефтебаза "Полт'авская", расположенная в городе Усть-Лабинск на Кубани и имеющая резервуарный парк из 28 резервуаров общей вместимостью 14 950 кубометров.

Кстати, также вспыхнул масштабный пожар на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени, который называют одним из крупнейших в России. Но, по предварительной информации, причиной стала не атака беспилотников.