Об этом сообщают "Supernova+", "Exilenova+" и местные телеграм-каналы.

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Что произошло на НПЗ в Тюмени?

По данным росСМИ, на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе в субботу, 6 июня, произошел пожар. По предварительной информации, возгорание возникло на одной из установок систем очистки из-за нарушения технологического процесса.

Пожар на Тюменском НПЗ: смотрите видео

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Поскольку пожар вспыхнул на территории промышленного предприятия, ему присвоили высокий ранг сложности. Сейчас к ликвидации возгорания привлекли пожарно-спасательные подразделения. Предварительно, никакой атаки на объект не было.

В небо поднимается дым из-за пожара: смотрите видео (Внимание! Нецензурная лексика)

Что известно об этом заводе?

Напомним, что Антипинский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших частных НПЗ в России. Его проектная мощность превышает 9 миллионов тонн нефти в год, а основной продукцией предприятия является бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты, которые в основном поставляют на внутренний рынок.

Какие объекты в России атаковали?

В Краснодарском крае возник пожар на нефтебазе "Полтавская", которая расположена в городе Усть-Лабинск на Кубани. Предварительно, пострадавших нет. Площадь возгорания на объекте составляет около 5 тысяч квадратных метров.

Также взрывы раздавались в Кронштадте, что на подступах к Санкт-Петербургу. В сети сообщали о перебоях с мобильным интернетом. Перекрыта часть центрального Невского проспекта, а в аэропорту "Пулково" – ограничения.