Про це повідомляють "Supernova+", "Exilenova+" та місцеві телеграм-канали.

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Що сталося на НПЗ у Тюмені?

За даними росЗМІ, на Тюменському нафтопереробному заводі у суботу, 6 червня, сталася пожежа. За попередньою інформацією, загоряння виникло на одній з установок систем очищення через порушення технологічного процесу.

Пожежа на Тюменському НПЗ: дивіться відео

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Оскільки пожежа спалахнула на території промислового підприємства, їй присвоїли високий ранг складності. Наразі до ліквідації загоряння залучили пожежно-рятувальні підрозділи. Попередньо, жодної атаки на об'єкт не було.

У небо здіймається дим через пожежу: дивіться відео (Увага! Нецензурна лексика)

Що відомо про цей завод?

Нагадаємо, що Антипинський нафтопереробний завод є одним із найбільших приватних НПЗ у Росії. Його проєктна потужність перевищує 9 мільйонів тонн нафти на рік, а основною продукцією підприємства є бензин, дизельне палив та інші нафтопродукти, які здебільшого постачають на внутрішній ринок.

Які об'єкти у Росії атакували?

У Краснодарському краї виникла пожежа на нафтобазі "Полтавська", яка розташована в місті Усть-Лабінськ на Кубані. Попередньо, постраждалих немає. Площа загоряння на об'єкті становить близько 5 тисяч квадратних метрів.

Також вибухи лунали у Кронштадті, що на підступах до Санкт-Петербурга. У мережі повідомляли про перебої з мобільним інтернетом. Перекрито частину центрального Невського проспекту, а в аеропорті "Пулково" – обмеження.