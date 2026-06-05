Об этом сообщили в Генштабе.

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Какие потери понесла Россия?

Силы обороны Украины успешно атаковали:

пункт управления россиян в районе Каменского в Запорожье,

командно-наблюдательный пункт подразделения в районе Соледара в Донецкой области,

пункты управления БпЛА врага в районах Комара и Воскресенки Донецкой области и Коноваловой и Яблочного Запорожской области,

сосредоточение живой силы противника в районах Мариуполя, Шевченко и Федоровки Донецкой области, Луча Запорожской области, а также Журавлевки Белгородской области России.

Кроме того, в Генштабе сообщили о повреждении нефтяного резервуара РВС-20000 и двух РВС-5000 30 мая в районе морского нефтяного терминала "Феодосия" в Крыму.

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А 31 мая были уничтожены два резервуара, повреждены еще два резервуара и насосная станция на линейной производственно-диспетчерской станции "Лазарево", что в Гонино Кировской области России.

Напомним, что бойцы Сил беспилотных систем ВСУ поразили российский пограничный сторожевой корабль "Светлячок" возле поселка Юркино на территории временно оккупированного Крыма.

Также украинские бойцы на Харьковщине сбили очень редкий российский дрон "Скат 450М". Он является одной из ключевых платформ противника для глубокой аэроразведки и корректировки огня.

А во время удара по терминалу "Санкт-Петербург" украинские беспилотники разбили корабль, завод и склады оккупантов.