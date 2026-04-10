От Ростова до Саранска и впервые в Казани: россияне жалуются на массированную атаку дронов
- В разных регионах России и на оккупированных территориях Украины произошла серия взрывов и пожаров из-за дронов.
- Впервые в Казани был зафиксирован звук сирены воздушной тревоги.
Ночь на 10 апреля выдалась неспокойной для россиян. В разных регионах страны-агрессора, а также на временно оккупированных территориях Украины фиксировали серию взрывов, пожаров и сообщений о налете беспилотников.
Вражеские силы ПВО пытались отражать удар, однако им это не совсем удавалось. Информацию об атаках активно распространяют в сети. Последствия ударов показали и в телеграмм-канале Exilenova+.
Где было неспокойно из-за атаки добрых дронов и ракет?
В городе Саранске после объявления ракетной опасности местные жители сообщали о задымлении. По их словам, в городе возник пожар.
Во временно оккупированном Мелитополе местные источники информировали о попадании по электроподстанции, что повлекло частичное обесточивание города.
В Перевальске Луганской области, по предварительным данным, беспилотники нанесли удары по целям, в частности, сообщается о возможном попадании в районе ремонтно-механического завода.
В городе Гуковом на Ростовщине после атаки БпЛА вспыхнул масштабный пожар. Местные жители утверждают, что перед этим прогремел мощный взрыв.
Взрыв в Гуково был очень сильным / Фото Exilenova+
Также сообщается о громких звуках во временно оккупированном Мариуполе. Кроме этого, жители Ростовской области заявляют о вероятном пролете ракет над регионом.
Сообщалось и об атаке на Волгоградскую область, где, вероятно, под прицелом был НПЗ "Лукойл".
А в Казани впервые был зафиксирован звук сирены воздушной тревоги, что вызвало удивление среди местных жителей. Они не ожидали, что война доберется и до них.
Кстати, вопрос возможных ударов по Москве возникает каждый раз после очередных атак России по Украине. Соучредитель украинской технологической компании Валерий Зарубин в эфире 24 Канала отметил, что достичь российской столицы реально не только с помощью ракетных ударов, однако сейчас приоритеты украинских сил сосредоточены на других, более стратегически важных целях.
Что известно о последних ударах СОУ по России?
На днях в Краснодарском крае страны-агрессора состоялась масштабная атака беспилотников, в результате которой вспыхнула ЛПДС "Крымская". Губернатор Вениамин Кондратьев подтвердил, что в результате падения обломков сбитого дрона погиб один человек.
Кроме того, во Владимирской и Оренбургской областях России ранее также фиксировали взрывы и пожары.
Недавно же украинские бойцы атаковали нефтяной терминал "Шесхарис" и ударили по танкеру "Адмирал Макаров" в порту Новороссийска.