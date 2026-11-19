В ночь на 19 ноября беспилотники провели атаку на нефтеперекачивающую станцию Калейкино в российском Татарстане. Этот стратегический объект расположен в 1300 километрах от украинской границы и питает нефтепровод "Дружба".

Как сообщает издание Astra, жители города Альметьевска зафиксировали ночью серию ярких вспышек в направлении соседнего населенного пункта.

Каковы подробности поражения?

OSINT-аналитики проекта после тщательного анализа обнародованных видеозаписей пришли к выводу о вероятном поражении промышленного комплекса.

Местные очевидцы рассказывали, что вскоре после взрывов в сторону объекта помчались многочисленные машины скорой помощи и пожарные машины.

Официальные представители российских властей пока не комментировали ситуацию, поэтому точный масштаб разрушений и состояние перекачки сырья выясняются.

На месте поражения вспыхнул пожар: смотрите видео очевидцев

Почему станция имеет критическое значение

Объект расположен в 5–8 километрах от Альметьевска и подчиняется компании "Транснефть – Прикамье". Комплекс играет ключевую роль в поддержании рабочего давления всей сети магистралей и смешивании сырья из разных регионов.

На станции сливаются потоки нефти из Западной Сибири, Татарстана, Удмуртии и Башкортостана.

Оттуда сырье распределяется по другим направлениям, в том числе подается в стратегический нефтепровод "Дружба". К слову, этот объект уже попадал под прицел дальнобойных беспилотников 23 февраля.

Удары по топливной системе врага

По данным источников агентства Reuters, регулярные удары украинских сил существенно подорвали нефтяную отрасль государства-агрессора. Суточная нефтепереработка в России сократилась примерно на 45% по сравнению с концом октября, а повреждения или остановки зафиксированы на 15 из 35 крупнейших российских НПЗ.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, Силы обороны систематически уничтожают нефтяную логистику оккупантов в глубоком тылу.

В частности, 13 ноября пострадала диспетчерская станция "Самара", обладающая крупнейшим резервуарным парком в Европе, а 18 ноября взрывы прогремели на Ильском и Афипском заводах в Краснодарском крае.