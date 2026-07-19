Дроны вновь нанесли удар по нефтебазе в Ставрополье: после атаки разразился масштабный пожар

В ночь на 19 июля беспилотники провели атаку на промышленную зону вблизи Ставрополя, где возникли масштабные пожары. Российские власти ввели режим чрезвычайной ситуации местного уровня и заявили об отсутствии погибших и пострадавших.

24 Канал, со ссылкой на мониторинговые каналы и местного губернатора Владимира Владимирова, собрал всю известную информацию о новом ударе по территории России.

Каковы последствия атаки дронов в Михайловске?

После ударов возникли два очага возгорания в районе хутора Вязники Шпаковского округа, над местом происшествия поднялся густой столб дыма, который был виден за десятки километров. В сети распространяются видео масштабного пожара.

Пожар в Михайловске после атаки дронов: смотрите видео

По данным OSINT-сообществ, под удар в третий раз за последние несколько недель попала нефтебаза "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт", которую считают одним из крупнейших топливных объектов на юге России. Официально российские власти эту информацию не подтверждали.

К слову, нефтебаза в Михайловске считается одним из ключевых логистических объектов России, который используется для приема, хранения и распределения нефтепродуктов.

Последствия атаки дронов: смотрите видео

В то же время губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что силы ПВО якобы отразили атаку беспилотников. По его словам, в результате инцидента погибших и пострадавших нет, а на месте работают пожарные и другие экстренные службы. Из-за пожаров в промышленной зоне власти ввели режим чрезвычайной ситуации местного уровня.

Небо затянуло густым черным дымом после атаки на нефтебазу в Михайловске: смотрите видео

Кроме того, российские власти также напомнили об административной ответственности за публикацию фото и видео пролетов дронов, работы ПВО и последствий падения обломков. Однако россияне активно публикуют видео и не сдерживают своих эмоций.

Напомним, в ночь на 18 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных и логистических объектов России и на временно оккупированных территориях. Под удар попали нефтебаза "Нафтосервис" в Московской области, два танкера, два плавучих крана, буксир, сторожевой корабль "Светляк" в Керчи и железнодорожный мост в Луганской области, который оккупанты использовали для военной логистики.

Также 18 июля беспилотники Сил беспилотных систем ВСУ провели атаку на склад российского маркетплейса Wildberries в Московской области. После удара на объекте площадью 188 тысяч квадратных метров вспыхнул масштабный пожар.

В ту ночь неспокойно было и для Тамбовской области. По словам президента Владимира Зеленского, под удар попали объекты, которые Россия использовала для поставок подсанкционных комплектующих для беспилотников и навигационного оборудования.