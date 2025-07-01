Взрывы раздавались возле азотного завода: ночью Тульскую область атаковали дроны

Ночь на 17 июля выдалась для жителей Тульской области России неспокойной. Так, там жаловались на атаку дронов.

Вероятно, там был поражен азотный завод. Об атаке беспилотников сообщил губернатор области Дмитрий Миляев, информирует 24 Канал.

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Что известно об атаке на Тульскую область?

По его словам, над регионом вроде бы удалось сбить 3 дрона. Однако обломки упали на территорию одного из промышленных предприятий.

Вероятно, речь идет о заводе, что в городе Щекино. Российские паблики пишут, что местные сообщают о том, что атакован "Щекиноазот".

Это предприятие – одно из ключевых предприятий химической промышленности Тульской области. Продукция завода используется в производстве взрывчатых веществ и других материалов, применяемых в оборонной промышленности.

Дроны атаковали Тульскую область: смотрите видео

К слову, в министерстве обороны России снова заявили об "успешной" работе их "пе-ве-о". Этой там якобы сбили 122 дрона.

К слову, в ночь на 17 июля в окрестностях Москвы слышали взрывы. Местные рассказывали о громких звуках и вспышках в небе.