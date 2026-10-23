Новая волна "Шахедов" уже направляется в Украину: какие регионы находятся под угрозой

Российские войска продолжают проводить атаки на Украину с помощью ударных беспилотников. Воздушные силы ВСУ сообщают о передвижении вражеских дронов в направлении различных регионов.

За передвижением вражеских дронов и угрозой для отдельных населенных пунктов следит 24 Канал.

Где существует угроза атаки дронов?

В случае объявления воздушной тревоги немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие и оставайтесь там до отбоя.

Воздушная тревога в Украине: смотрите карту