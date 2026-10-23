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24 Канал Новости Украины Новая волна "Шахедов" уже направляется в Украину: какие регионы находятся под угрозой
23 октября, 23:14
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Новая волна "Шахедов" уже направляется в Украину: какие регионы находятся под угрозой

Вероника Соцкова

Российские войска продолжают проводить атаки на Украину с помощью ударных беспилотников. Воздушные силы ВСУ сообщают о передвижении вражеских дронов в направлении различных регионов.

За передвижением вражеских дронов и угрозой для отдельных населенных пунктов следит 24 Канал.

Где существует угроза атаки дронов?

В случае объявления воздушной тревоги немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие и оставайтесь там до отбоя.

Воздушная тревога в Украине: смотрите карту

 

 

22:41, 23 октября

Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Запорожской области.

22:36, 23 октября

Ударные БПЛА в Харьковской области, следующие на юг (Павлоград)

22:35, 23 октября

Реактивные БПЛА с севера Киевской области на север Житомирской области по западному курсу.

22:21, 23 октября

Реактивные БПЛА с севера Киевской области на север Житомирской области по западному курсу.

22:14, 23 октября

Реактивный БПЛА в Хмельницкой области, курс – северо-западный, в направлении Тернопольской области.

21:56, 23 октября

Реактивный БПЛА к западу от Тульчина (Винницкая область), курс – северо-западный.

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