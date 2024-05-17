Удар по Новороссийску: в СМИ объекты, которые атаковали дроны ГУР

Ночью в Новороссийске было горячо. Горожане слышали по меньшей мере 35 взрывов. Как оказалось, это украинские дроны работали по объектам, которые служат для оккупантов в Украине.

Как передают источники 24 Канала, массированную атаку на Краснодарский край осуществили дроны ГУР и СБУ. Тем временем, как беспилотники Службы безопасности "занимались" Туапсе, БПЛА Главного управления разведки "бесчинствовали" в Новороссийске. В росСМИ рассказали о потрясающих последствиях работы украинской разведки.

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Что именно поразили дроны в Новороссийске

По сообщению СМИ, ГУР атаковало в Новороссийске по меньшей мере 2 нефтебазы и 2 терминала.

Так, в результате ночного удара пострадали "Новороссийский мазутный терминал" и терминал "Импортпищепром" – в последнем беспилотники попали по двум резервуарам с топливом.

Кроме того, произошли прилеты по нефтебазе "Газпрома" в поселке Кирилловка, что расположен в Приморском районе Новороссийска, в 7 километрах от административного центра. Было шумно также и на нефтебазе "Грушевая балка", которая принадлежит "Транснефти".

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Адская ночь в России

Ночью российские паблики жаловались, что оккупированный Крым подвергся атаке более сотни дронов. Так, громко было в Севастопольской бухте. Под ударом оказалась и электроподстанция "Севастопольская".

"Хлопок" случился и в морском порту Новороссийска и на Туапсинском НПЗ.

Источники 24 Канала рассказали, что главными целями совместной операции СБУ и ГУР стали корабли и другие плавсредства Черноморского флота России в местах их базирования, в частности в Севастополе и Новороссийске.

Работа украинских спецслужб доказала, что оккупанты не способны защитить свои основные морские базы в Черном море.

Напомним, что БПЛА ГУР и СБУ не прекращают работать ни на день. Так, в ночь на 16 мая прилеты случились в Туле. Там были поражены производственные мощности госпредприятия российского оборонного комплекса "Базальт". Известно, что из-за войны России против Украины это предприятие находится под санкциями ЕС, США и других стран.