Не дело рук Украины: чеченский политик открыл неожиданные детали удара по Грозному

Недавнюю атаку дронов по территории ОМОНа в Чечне вряд ли организовала Украина. Тут причастны совсем другие силы.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал президент "Ассамблеи народов Кавказа", государственный и общественный деятель независимой Чечни Руслан Кутаев, заметив, что Россия хочет показать, якобы атаку дронов по Чечне осуществила Украина.

К теме Кадыров признал, что в Чечне дрон атаковал территорию ОМОНа

Что на самом деле произошло

Как отметил Кутаев, атаку осуществили с помощью "кукурузника" (вероятно, Ан-2 – 24 Канал), который имеет скорость примерно 60-70 километров в час. Вряд ли этот самолет мог пролететь столько времени незамеченным из Украины в Россию.

По его мнению, сейчас российская ФСБ ведет работу против Путина. Кадыров же, наоборот, поддерживает российского диктатора и вообще является одним из звеньев обеспечения безопасности Путина. У главы Чечни довольно внушительная армия, которая насчитывает примерно 70 тысяч личного состава. В случае беспорядков в России они будут серьезной силой.

Если в Москве станут беспорядки... А они точно будут. К примеру, на уровне столкновений различных башен Кремля. Кадыров в таком случае будет союзником Путина. И сейчас идет борьба между ФСБ и Кадыровым,

– отметил Кутаев.

По его данным, беспилотники запустили со стороны города Моздок, который расположен на расстоянии нескольких десятков километров от Грозного. Там есть территории, где фактически нет никаких населенных пунктов. Поэтому все можно сделать более-менее скрытно.