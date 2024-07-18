Атака дронов по Киеву: было ли падение обломков в Дарницком районе
Источник:КГВА
Российские войска ударили по Киеву "Шахедами" ночью 17 июля. Ранее была информация о том, что в Дарницком районе столицы было падение обломков.
Впрочем, уже утром 18 июля в КГВА сообщили, что последствий обстрела не обнаружено. К счастью, атака россиян на Киев прошла без разрушений и пострадавших.
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Что известно об атаке на Киевскую область
Во время одной из последних воздушных тревог в Киеве существовала реальная угроза применения врагом БпЛА.
Определенное количество дронов противника направлялись на столицу, но были поражены силами и средствами ПВО на подступах,
– сообщили в КГВА.
Впрочем, сразу после атаки появилась информация о возможном падении обломков в Дарницком районе Киева. Оперативно было проведено обследование указанного района отрядами оперативных служб. К счастью, последствий обстрела не обнаружено, разрушений и пострадавших нет.
Местные власти призывают киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги и беречь себя.
Напомним, что недавно один из российских "Шахедов" упал и взорвался в Беларуси. Дрон упал в Октябрьском районе Гомельской области, в 120 километрах от границы с Украиной.