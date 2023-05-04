"Главная новость дня": российские каналы не показали кадров с "атакой беспилотников" по Кремлю

Российские пропагандисты днем 3 мая буквально устроили истерику из-за якобы "атаки украинских беспилотников" по Кремлю. Однако на федеральных каналах кадры атаки, уже завирусившиеся в сети, решили не показывать.

На странное освещение главной новости дня обратило внимание российское издание "Агентство". Вместо облетевших сеть кадров федеральные каналы решили использовать архивные кадры Кремля и Красной площади.

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Как пропагандисты освещали "атаку"

Один из крупнейших российских телевизионных пропагандистов – "Первый канал" – посвятил "атаке беспилотниками" 4 минуты вечерних новостей. "Главная новость дня", из-за которой так обезумели пропагандисты и разрывались их телеграм-каналы, появилась в эфире канала архивные кадры Кремля и Красной площади. Затем зрителям показали комментарий "эксперта" и вывели на экран официальное заявление Кремля по обвинению Украины. Сюжет, в котором ни разу не показали кадров с той ночи, завершился упреками "журналиста" о якобы эскалации со стороны Украины.

На канале Россия 1 в анонсе выпуска вместо кадров атаки также использовали архивные видео. Интересно, что сюжет, продолжительностью около 3,5 минуты, начинается словами: "Ночь третьего мая. Москва. Красная площадь. Центр российской столицы и всей страны. В небе появляются беспилотники, атакующие Кремль", но видеоряд этому вовсе не соответствовал.

А вот еще один пропагандистский канал НТВ решил вообще уделить этой новости 1 минуту эфира. Ведущие зачитали официальное заявление Кремля пока зрители смотрели на архивные кадры центра Москвы.

Тем временем у россиян была истерика

Днем 3 мая в России началась настоящая истерика – в Кремле заявили о якобы "атаке украинских беспилотников". Только вот, если верить версиям пропаганды, то атака произошла ночью, но о ней заявили только после обеда.

В Москве сразу же начали истерику, называя "атаку" терактом и якобы покушением на диктатора Путина. Без угроз Украине не обошлось, а экс-президент России и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев вообще заявил о необходимости "физического уничтожения" Владимира Зеленского.

Однако Украина отрицает свою причастность к этой атаке. В то же время пользователей сети эти события развеселили. Все о так называемой "атаке" мы собрали для вас в одном материале.