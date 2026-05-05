Карманный завод Путина: полковник запаса раскрыл, какой важный объект атаковали в России

Ночью 5 мая Украина нанесла удар по НПЗ "Киришинафтооргсинтез" в Ленинградской области, который входит в тройку крупнейших заводов. На него приходится 17 миллионов тонн переработки нефти.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заметил 24 Каналу, что Владимир Путин получает большие деньги от этого объекта через определенный механизм. Поэтому это очень хорошая цель в России.

"Это карманный завод Путина. Там есть определенный механизм, как Путин получает достаточно серьезные деньги с работы этого завода. Он изготавливает топливо. Часть мазута идет под Санкт-Петербургом, через Приморск", – пояснил он.

Обратите внимание! Нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" играет ключевую роль в обеспечении внутреннего рынка топливом. Он имел возможности перерабатывать десятки миллионов тонн нефти. Также этот НПЗ обеспечивает российское войско топливом. В частности, здесь изготавливают дизель, бензин и авиационное топливо. Поэтому поражение таких объектов влияет на ход событий на фронте.

Добраться до КИНЕФа очень сложно. Поэтому это очень выгодный объект в волне ударов по России накануне 9 мая, когда враг празднует "победобесие".

"Сложно зайти на КИНЕФ. Приходится проламываться сквозь московскую и белорусскую ПВО, еще по дороге стоит валдайская ПВО. Довольно сложно выполнить задачу, но это профессиональный подход", – подчеркнул военный эксперт.

Интересно, что политтехнолог Тарас Загородний предположил, что осенью Россию может постигнуть катастрофа. Дело в том, что атаки по российским НПЗ уже сократили переработку нефти до самого низкого уровня за 16 лет. В то же время Украина имеет планы дальше провоцировать дефицит топлива. Даже по сравнению с 2025 годом НПЗ в России взрываются чаще, а потенциальных целей еще хватает. Такой экономический коллапс может дестабилизировать путинский режим.

Атака на Ленинградскую область: что известно?

В ночь на 5 мая БпЛА атаковали Ленинградскую область. В результате ударов зафиксировали пожар в промышленной зоне в Киришах. По состоянию на 8:08 россияне заявляли, что якобы уничтожили 29 БПЛА над областью. Местные власти объявили, что якобы возгорание в Киришах удалось ликвидировать, а жертв и последствий нет.

Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили, что СБУ совместно с Силами обороны ударили по одному из крупнейших НПЗ России. Под поражение попали НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" и нефтеперекачивающая станция "Кириши". Там возникли пожары.