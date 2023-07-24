Насколько успешна атака дронов по Москве: оперативная сводка от Романа Свитана

Неизвестные беспилотники атаковали Москву 24 июля. Министерство обороны России обвинило Украину в попытке нанести удар "по объектам на территории Москвы" с помощью двух беспилотников.

Соответствующую информацию о своем ежедневной аперативной сводке на 24 Канале прокомментировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Атака дронов на Москву.

По мнению военного эксперта, скорее всего, атака оказалась успешной. Он подчеркнул, что речь идет об ударах, которые были по Главному разведывательному управлению генштаба Министерства обороны России.

Это легитимные военные объекты, по которым вошли наши беспилотники. Роман Свитан предположил, если это удар по ГРУшникам, то, скорее всего, что выполняло эту задачу наше управление разведки и отлично осуществили боевую задачу.

Он добавил, что в самом центре российской столицы центровые органы управления оказались под ударом и выведены из строя. Как минимум, это показало дырявую систему ПВО России.

Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:

Взрывы в Крыму

У Крыма большая площадь – перекрыть его средствами ПВО практически невозможно. Военный эксперт отметил, что есть некоторые направления, где россияне еще пытаются выставить оборону, а есть направления, где никого нет – можно летать сколько угодно.

Роман Свитан объяснил, что иногда специально используется большое количество беспилотников. Ведь, например, тот же "Панцирь" может работать сразу по 10 целям. Тогда запускается 20 беспилотников – 10 сразу же принимает удар, а 10 проходит.

Иногда требуется всего 1 беспилотник, который должен пройти и попасть по составу боеприпасов,

– добавил Роман Свитан.

Он подчеркнул, что при выполнении боевой задачи высчитывается количество беспилотников, которые примут удар, отвлекут систему противника.

Угрозы Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, будто бойцы ПВК "Вагнер" его "напрягают", потому что хотят атаковать Польшу.

По словам Свитана, это попытка Лукашенко испугать поляков – не больше. Ведь вагнеровцев несколько тысяч, польское войско – сотни тысяч вооруженных войск НАТО. Причем со всем спектром натовского оружия.

"Это такая попытка самих себя успокоить. Больше даже похоже на истерику, понимая, что ничего сделать не могут. Какие вагнеровцы? Сколько их там - 4, 5 тысяч против сотен тысяч военных НАТО, которые готовы выполнять боевую задачу", – подчеркнул Свитан.

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