Всего на территорию России прилетело более 150 беспилотников. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак высказал в эфире 24 Канала мнение, что эту дроновую атаку можно считать знаковой.

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Вероятно не последняя атака

В ночь на 1 сентября беспилотники кружили над значительной частью российской территории. В Москве из-за атаки дронов прекратили работу аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", а 43 самолета приземлились на запасных аэродромах.

Кроме того, в Тверской области, возможно, оказалась под ударами электростанция в городе Конаково, а также газораспределительная сеть, расположенная в нескольких километрах.

Сейчас трудно сказать, насколько существенными являются эти повреждения. Однако украинские должностные лица еще две недели назад анонсировали, что отопительный сезон 2024 – 2025 года в Москве будет, если не сорван, то очень испорчен. Возможно, эта атака – именно об этом,

– предположил экс-сотрудник СБУ.

Соответственно, по его словам, можно сделать осторожное предположение, что это не последний прилет по энергетическим объектам Москвы и области.

В Московской области, кроме возможного поражения электростанции и НПЗ, также были зафиксированы пожары на территории одной из специальных частей главного управления генштаба России – это военная разведка, и на трех цементных заводах. Вроде бы неплохой "ассортимент",

– отметил Иван Ступак.

Что известно об атаке беспилотников на Россию 1 сентября