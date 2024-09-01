Загалом на територію Росії прилетіло понад 150 безпілотників. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак висловив в ефірі 24 Каналу думку, що цю дронову атаку можна вважати знаковою.
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Імовірно не остання атака
Вночі на 1 вересня безпілотники кружляли над значною частиною російської території. В Москві через атаку дронів припинили роботу аеропорти "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський", а 43 літаки приземлилися на запасних аеродромах.
Крім того, у Тверській області, можливо, опинилась під ударами електростанція у місті Конаково, а також газорозподільна мережа, що розташована за кілька кілометрів.
Наразі важко сказати, наскільки суттєвими є ці пошкодження. Проте українські посадові особи ще два тижні тому анонсували, що опалювальний сезон 2024 – 2025 року в Москві буде, якщо не зірваний, то дуже зіпсований. Можливо, ця атака – саме про це,
– припустив ексспівробітник СБУ.
Відповідно, за його словами, можна зробити обережне припущення, що це не останній приліт по енергетичних об'єктах Москви та області.
В Московській області, окрім можливого ураження електростанції та НПЗ, також були зафіксовані пожежі на території однієї зі спеціальних частин головного управління генштабу Росії – це військова розвідка, та на трьох цементних заводах. Начебто непоганий "асортимент",
– наголосив Іван Ступак.
Що відомо про атаку безпілотників на Росію 1 вересня
- Росіяни повідомили вночі, що відбивають атаку дронів, які, зокрема, летіли на Москву. Мер Сєргєй Собянін пояснив, що ППО збило декілька безпілотників у Московській області.
- Також повідомлялось "про роботу ППО" у Брянській, Липецькій, Бєлгородській, Воронезькій, Тульській, Рязанській, Тверській та Калузькій областях. Дрони були збиті над Тамбовською, Смоленською, Орловською та Іванівською областями.
- Крім того, Собянін повідомив, про те, що було збито безпілотник в районі Московського нафтопереробного заводу. Також він заявив про виникнення "локального загоряння" у технічному приміщенні Московського НПЗ, де нібито впали "уламки" безпілотника.