Большинство летело на Крым: в России снова заявляют о нашествии дронов

Ночь на 13 июня в России выдалась неспокойной. Так, там заявляли об атаке дронов.

Не обошлось без отчета об "эффективной" работе "пе-ве-о" России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российское минобороны.

Смотрите также Генштаб подтвердил поражение "Резонита" в Московской области

В России заявляют об атаке дронов

Российское минобороны заявляло, что якобы перехватили и уничтожили 125 беспилотников. Там заявили, что это произошло в период с 21:45 (по московскому времени) 12 июня до 05:25 13 июня.

Так, российское оборонное ведомство в очередной раз заявило об "успешной работе" их "пе-ве-о". Согласно данным, которые там обнародовали, большее количество дронов летело на Крым.

В частности, там писали, что якобы уничтожили:

70 БпЛА – над территорией Республики Крым,

15 БпЛА – над территорией Орловской области,

по 11 БпЛА - над территориями Курской и Саратовской областей,

9 БпЛА – над территорией Белгородской области,

7 БпЛА – над акваторией Черного моря,

по 1 БпЛА – над территориями Брянской и Воронежской областей.

Смотрите также Под ударом Тамбов и аэродром "Бутурлиновка": Силы обороны поразили важные объекты врага

Напомним, в ночь на 9 июня, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, поразили мощности АО "ВНИИР-Прогресс" ООО "АБС Электро", в городе Чебоксары на территории Чувашской республики, что в России

Это объект военно-промышленного комплекса страны-агрессора, производитель навигационного оборудования. В Генштабе указывали, что это предприятие ВПК, обеспечивающее производство адаптивных антенн "Комета", которые используются в частности в ударных БпЛА типа "Шахед", унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ), и другом высокоточном вооружении.