Не обійшлося без звіту про "ефективну" роботу "пе-ве-о" Росії. Про це пише 24 Канал з посиланням на російське міноборони.
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В Росії заявляють про атаку дронів
Російське міноборони заявляло, що начебто перехопили і знищили 125 безпілотників. Там заявили, що це сталося в період з 21:45 (за московським часом) 12 червня до 05:25 13 червня.
Так, російське оборонне відомство вкотре заявило про "успішну роботу" їхньої "пе-ве-о". Відповідно до даних, які там оприлюднили, більша кількість дронів летіла на Крим.
Зокрема, там писали, що начебто знищили:
- 70 БпЛА – над територією Республіки Крим,
- 15 БпЛА – над територією Орловської області,
- по 11 БпЛА - над територіями Курської та Саратівської областей,
- 9 БпЛА – над територією Бєлгородської області,
- 7 БпЛА – над акваторією Чорного моря,
- по 1 БпЛА – над територіями Брянської та Воронезької областей.
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Нагадаємо, в ніч на 9 червня, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, уразили потужності АТ "ВНІІР-Прогрес" ТОВ "АБС Електро", що у місті Чєбоксари на території Чуваської республіки, що в Росії
Це об'єкт воєнно-промислового комплексу країни-агресорки, виробник навігаційного обладнання. В Генштабі вказували, що це підприємство ВПК, що забезпечує виробництво адаптивних антен "Комета", які використовуються зокрема в ударних БпЛА типу "Шахед", уніфікованих модулях планування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні.