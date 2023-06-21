Таким образом, захватчики в очередной раз заговорили о якобы "атаке" беспилотников. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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Так, очевидцы заявили о взрыве в небе над селом Лукино в Новой Москве. По их информации, это был якобы беспилотник, упавший возле реки Пахра.
Местные жители услышали громкий звук около 5 часов утра 21 июня. В настоящее время на месте падения обломков работают оперативные службы. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Кроме того, еще два беспилотника якобы упали в районе поселка Калининец Наро-Фоминского округа Подмосковья. Около 5:30 утра местные жители услышали два взрыва с разницей в пять минут. Зону, где упали обломки, уже оцепили.
Отмечается, что первый дрон упал примерно в 20 километрах от этих.
Якобы "атака" дронов в России / фото росСМИ
Россию часто "атакуют" беспилотники
- Напомним, что 11 июня якобы два беспилотника упали на территории Калужской области. Из-за этого есть повреждения в домах.
- 5 июня в Калужской области на трассе якобы обнаружили два дрона. Отмечается, что на одном из дронов была видеокамера, а подвешенных боеприпасов не обнаружили.
- 30 мая дроны атаковали Москву. Взрывы были на улице Атласова в Новой Москве, дрон атаковал дом по улице Профсоюзной.
- Российские СМИ писали, что нашли шесть обломков в разных районах Подмосковья. Среди них – два дрона и два снаряда. Они упали в деревне Ильинское Красногорского городского округа. Так, в поле и у дома №23 на Елисейской улице нашли обломки беспилотника самолетного типа.