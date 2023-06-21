Таким чином, загарбники вкотре заговорили про нібито "атаку" безпілотників. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Так, очевидці заявили про вибух у небі над селом Лукіно у Новій Москві. За їхньою інформацією, це був нібито безпілотник, який упав біля річки Пахра.

Місцеві жителі почули гучний звук близько 5 години ранку 21 червня. Наразі на місці падіння уламків працюють оперативні служби. Попередньо, постраждалих та руйнувань немає.

Окрім цього, ще два безпілотники буцімто впали в районі селища Калінінець Наро-Фомінського округу Підмосков'я. Близько 5:30 ранку місцеві жителі почули два вибухи з різницею у п'ять хвилин. Зону, де впали уламки, вже оточили.

Зазначається, що перший дрон впав приблизно за 20 кілометрів від цих.

Нібито "атака" дронів у Росії / фото росЗМІ

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