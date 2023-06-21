Таким чином, загарбники вкотре заговорили про нібито "атаку" безпілотників. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу Все на захист Рубльовки: як атака дронів на Москву показала, що Росія абсолютно беззахисна
Росіяни бідкаються про приліт одразу кількох БпЛА
Так, очевидці заявили про вибух у небі над селом Лукіно у Новій Москві. За їхньою інформацією, це був нібито безпілотник, який упав біля річки Пахра.
Місцеві жителі почули гучний звук близько 5 години ранку 21 червня. Наразі на місці падіння уламків працюють оперативні служби. Попередньо, постраждалих та руйнувань немає.
Окрім цього, ще два безпілотники буцімто впали в районі селища Калінінець Наро-Фомінського округу Підмосков'я. Близько 5:30 ранку місцеві жителі почули два вибухи з різницею у п'ять хвилин. Зону, де впали уламки, вже оточили.
Зазначається, що перший дрон впав приблизно за 20 кілометрів від цих.
Нібито "атака" дронів у Росії / фото росЗМІ
Росію часто "атакують" безпілотники
- Нагадаємо, що 11 червня нібито два безпілотники впали на території Калузької області. Через це є пошкодження у будинках.
- 5 червня у Калузькій області на трасі нібито виявили два дрони. Зазначається, що на одному з дронів була відеокамера, а підвішених боєприпасів не виявили.
- 30 травня дрони атакували Москву. Вибухи були на вулиці Атласова у Новій Москві, дрон атакував будинок на вулиці Профспілковій.
- Російські ЗМІ писали, що знайшли шість уламків у різних районах Підмосков'я. Серед них – два дрони та два снаряди. Вони впали у селі Іллінське Красногорський міського округу. Так, у полі та біля будинку №23 на вулиці Єлисейській знайшли уламки безпілотника літакового типу.