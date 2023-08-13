Теперь оккупанты стараются всячески защитить свои корабли. Об этом 24 Каналу рассказала руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк, добавив, что используют для этого и гражданские суда.
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Изменения в Черном море
Удары украинских морских дронов по танкеру SIG и десантному кораблю "Оленегорский горняк" заставили россиян рассредоточивать свои суда в акватории вблизи Новороссийска.
Скрываются пока за юго-восточным побережьем Крыма. Главное, что изменилось: они образовали так называемый район досмотра судов, где собирают гражданские суда. Фактически, создают себе боновое заграждение, чтобы не быть поврежденными в результате атак,
– отметила Наталья Гуменюк.
Оккупанты поняли, что если подобные атаки морскими дронами уже произошли, то они еще непременно повторятся. Теперь фраза "можем повторить" работает против них самих.
Наталья Гуменюк об изменениях в Черном море после атак Украины: смотрите видео
Атаки морскими дронами: что известно
- После того как миру показали новую разработку Украины – надводные дроны Magura V5, российским кораблям в Черном море вдруг перестало быть спокойно.
- В частности, в ночь на 4 августа надводный дрон атаковал большой десантный корабль. "Оленегорский горняк" вблизи порта в Новороссийске – крупнейшего в России. Там же располагают корабли Черноморского флота. На видео впоследствии было видно, что из-за значительного повреждения "Оленегорский горняк" наклонился на бок, поэтому его едва дотянули до берега.
- Сразу за этой атакой произошла и следующая. В этот раз под удар попал танкер SIG, находившийся в территориальных водах нашей страны. Не исключают, что он мог перевозить топливо для российских оккупантов.
- Атаки были операциями СБУ в сотрудничестве с МВД. Успешные операции повлекли за собой серьезные повреждения российских судов. В "Оленегорском горняке" образовалась большая пробоина. Есть сомнения, что его смогут отремонтировать, хотя россияне не оставляют надежд на это. Громадная дыра есть и в боковой части танкера SIG.