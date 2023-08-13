Тепер окупанти намагаються всіляко захистити свої кораблі. Про це 24 Каналу розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк, додавши, що використовують для цього і цивільні судна.
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Зміни в Чорному морі
Удари українських морських дронів по танкеру SIG та десантному кораблю "Оленегорский горняк" змусили росіян розосереджувати свої судна в акваторії поблизу Новоросійська.
Ховаються поки що за південно-східним узбережжям Криму. Головне, що змінилось: вони утворили так званий район огляду суден, де збирають цивільні судна. Фактично, створюють собі бонове загородження, щоб не бути ушкодженими внаслідок атак,
– зазначила Наталія Гуменюк.
Окупанти зрозуміли, що якщо подібні атаки морськими дронами вже відбулись, то вони ще неодмінно повторяться. Тож тепер фраза "можем павтаріть" працює проти них самих.
Наталія Гуменюк про зміни в Чорному морі після атак України: дивіться відео
Атаки морськими дронами: що відомо
- Після того, як світові показали нову розробку України – надводні дрони Magura V5, російським кораблям у Чорному морі раптом перестало бути так спокійно.
- Зокрема, в ніч на 4 серпня надводний дрон атакував великий десантний корабель "Оленегорський горняк" поблизу порту у Новоросійську – найбільшого в Росії. Саме там розташовують кораблі Чорноморського флоту. На відео згодом було видно, що через значне пошкодження "Оленегорський горняк" похилився на бік, то ж його ледве дотягнули до берега.
- Одразу за цією атакою відбулась і наступна. Цього разу під удар потрапив танкер SIG, що перебував у територіальних водах нашої країни. Не виключають, що він міг перевозити паливо для російських окупантів.
- Атаки були операціями СБУ у співпраці з МВС. Успішні операції спричинили серйозні ушкодження російських суден. В "Оленегорському горняку" утворилась велика пробоїна. Є сумніви, що його зможуть відремонтувати, хоч росіяни не полишають надій на це. Величезна дірка є і в боковій частині танкера SIG.