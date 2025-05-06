Новое "достижение" российской ПВО: в Московской области в многоэтажке застрял снаряд

Ночью 6 мая Россию массово атаковали дроны – они летали в нескольких регионах. Стало известно, что снаряд, вероятно от неудачной работы ПВО, застрял в доме в Подольске Московской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об атаке дронов на Россию 6 мая

В Минобороны России заявляли, что там якобы уничтожили 105 дронов, которые атаковали различные регионы страны. Известно, что во время обстрела приостанавливали работу 13 российских аэропортов.

Снаряд застрял в многоэтажке в Подольске: смотрите видео

Под прицелом БпЛА, по словам россиян, оказалась также Москва. Мэр российской столицы Сергей Собянин отмечал, что силы ПВО сбили якобы 19 беспилотников.

Известно, что во время атаки приостановили работу московские аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

Российская ПВО также вызвала пожар в населенном пункте – в Брянской области сгорело почти все село.

Местный губернатор заявлял, что ВСУ якобы сбросили на село взрывные устройства с дронов. Из-за этого сгорели 6 домов, но из-за того, что огонь никто не тушил, он перешел на другие здания.