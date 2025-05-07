Под ударом аэродромы и военные предприятия: главное о ночной атаке дронов на Россию

В ночь на 7 мая Россию атаковали беспилотники. В результате обстрела повреждены несколько важных военных предприятий врага и военные аэродромы, в очередной раз задерживали рейсы аэропорты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Какие предприятия России повреждены в результате атаки

В российских СМИ сообщают, что мощный взрыв произошел на углеобогатительной фабрике в городе Нерюнгри в Якутии.

Последствия обстрела в Нерюнгри: смотрите видео

Сообщают, что около 8 утра по местному времени взорвался метан на одном из складов готовой продукции. Эта обогатительная фабрика "Нерюнгринская" – одно из крупных и передовых предприятий угольной отрасли России.

В ЦПД сообщили, что в России атаковали важные предприятия ВПК.

В Саранске под обстрелом оказался завод оптоволоконных систем. Он является ключевым для российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи.

Он специализируется на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для армии России, в частности для дронов на оптоволокне,

– пояснил руководитель ЦПД.

Поврежденный завод в Саранске: смотрите видео

Также известно, что в Туле вспыхнули пожары на двух крупных предприятиях оборонной промышленности России.

Речь идет о АО "Конструкторское бюро приборостроения", которое занимается разработкой высокоточного управляемого оружия и АО "Научно-производственное объединение "СПЛАВ" – ведущий российский завод, где изготавливают и разрабатывают реактивные системы залпового огня.

Вид на пожар в Туле на заводе / Фото росСМИ

Кроме объектов ВПК в России дроны поразили и военные аэродромы. Говорится об аэродроме "Шайковка" в Калужской области, где базируются Ту-22м3, и хранятся ракеты, в частности Х-22, а также поражена авиабаза "Кубинка" в Московской области, где базируются Су-27, МиГ-29.

Какие проблемы у россиян из-за обстрелов

Жители ряда регионов России жаловались на сбои в работе мобильного интернета. Также в Москве не работали банкоматы.

В России заявили, что отключение мобильного интернета – это "превентивная защита". Депутат госдумы Антон Немкин подчеркнул, что в оккупированном Крыму выключать связь во время атак ВСУ стало "обычной практикой".

Известно также о задержках рейсов в аэропортах, вызвавших очереди на вылет. Россияне жаловались, что стояли в очередях много часов без воды и еды.

Задержки рейсов в аэропортах России / Фото росСМИ

К слову, днем и вечером 6 мая россияне жаловались на атаку дронов. В частности атаковали Москву. Тогда российские СМИ сообщали, что аэропорты нескольких городов приостановили полеты на фоне атак дронов.