Под ударом аэродромы и военные предприятия: главное о ночной атаке дронов на Россию
- В ночь на 7 мая Россию атаковали беспилотники, повреждены несколько военных предприятий и аэродромов.
- Повреждена угольная фабрика в Якутии, завод оптоволоконных систем в Саранске, а также предприятия оборонной промышленности в Туле.
- Жители России столкнулись с перебоями мобильного интернета, не работали банкоматы, и были задержки в аэропортах.
В ночь на 7 мая Россию атаковали беспилотники. В результате обстрела повреждены несколько важных военных предприятий врага и военные аэродромы, в очередной раз задерживали рейсы аэропорты.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Смотрите также Промышленность террора: сколько ракет Х-101 планирует произвести Россия в 2025 году․ Расследование
Какие предприятия России повреждены в результате атаки
В российских СМИ сообщают, что мощный взрыв произошел на углеобогатительной фабрике в городе Нерюнгри в Якутии.
Последствия обстрела в Нерюнгри: смотрите видео
Сообщают, что около 8 утра по местному времени взорвался метан на одном из складов готовой продукции. Эта обогатительная фабрика "Нерюнгринская" – одно из крупных и передовых предприятий угольной отрасли России.
В ЦПД сообщили, что в России атаковали важные предприятия ВПК.
В Саранске под обстрелом оказался завод оптоволоконных систем. Он является ключевым для российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи.
Он специализируется на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для армии России, в частности для дронов на оптоволокне,
– пояснил руководитель ЦПД.
Поврежденный завод в Саранске: смотрите видео
Также известно, что в Туле вспыхнули пожары на двух крупных предприятиях оборонной промышленности России.
Речь идет о АО "Конструкторское бюро приборостроения", которое занимается разработкой высокоточного управляемого оружия и АО "Научно-производственное объединение "СПЛАВ" – ведущий российский завод, где изготавливают и разрабатывают реактивные системы залпового огня.
Вид на пожар в Туле на заводе / Фото росСМИ
Кроме объектов ВПК в России дроны поразили и военные аэродромы. Говорится об аэродроме "Шайковка" в Калужской области, где базируются Ту-22м3, и хранятся ракеты, в частности Х-22, а также поражена авиабаза "Кубинка" в Московской области, где базируются Су-27, МиГ-29.
Какие проблемы у россиян из-за обстрелов
Жители ряда регионов России жаловались на сбои в работе мобильного интернета. Также в Москве не работали банкоматы.
В России заявили, что отключение мобильного интернета – это "превентивная защита". Депутат госдумы Антон Немкин подчеркнул, что в оккупированном Крыму выключать связь во время атак ВСУ стало "обычной практикой".
Известно также о задержках рейсов в аэропортах, вызвавших очереди на вылет. Россияне жаловались, что стояли в очередях много часов без воды и еды.
Задержки рейсов в аэропортах России / Фото росСМИ
К слову, днем и вечером 6 мая россияне жаловались на атаку дронов. В частности атаковали Москву. Тогда российские СМИ сообщали, что аэропорты нескольких городов приостановили полеты на фоне атак дронов.