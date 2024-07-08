Удар дронов по складу боеприпасов под Воронежем: СМИ показали спутниковые снимки

Дроны поразили склад боеприпасов россиян в Воронежской области. СМИ показали, как выглядела местность до и после удара.

Произошла атака еще в ночь на 7 июля. Ответственность за нее взяла на себя Служба безопасности Украины.

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Пораженный склад с боеприпасами под Воронежем

Российский губернатор Александр Гусев утверждал, что противовоздушная оборона якобы сбила все беспилотники, однако в результате падения обломков загорелось хозяйственное здание.

Местные жители, как пишут СМИ, не верят словам чиновника. Кроме того, учитывая спутниковые снимки, ситуация не настолько хорошая, как это описывает Гусев.

Дроны поразили склад со снарядами россиян / Спутниковые кадры "Радио Свобода" до и после атаки

Расположен склад был именно в районе села Сергиевка Воронежской области. От подконтрольной Украине территории до соответствующей местности – около 145 километров по воздушной траектории.

Где расположен склад с боеприпасами, по которому ударили дроны: смотрите на карте от Google maps

Аналитики указывали на интересную деталь. Спутниковые снимки за 2023 год свидетельствуют, что в этом районе россияне держали боеприпасы – под открытым небом на одной из заброшенных ферм.

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В то же время губернатор объявлял о чрезвычайном положении и эвакуации местных жителей. Собственно, боеприпасы начали детонировать в результате атаки дронов, вспыхнул масштабный пожар.