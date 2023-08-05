Эвакуация людей и ограничения для лодок: оккупанты ловили морской дрон возле Севастополя

В акватории близ Севастополя оккупанты заметили морской дрон. Так называемые "власти Крыма" успокаивают местных и уверяют, что все "под контролем", однако российские военные приказывают эвакуировать людей с пляжей.

Соответствующие сообщения распространяют русские пропагандисты. Правда, комментируют события во временно оккупированном Крыму россияне очень сдержанно, сообщает 24 Канал.

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В Севастополе проводят эвакуацию без объявления

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев заявил, что в севастопольской морской зоне, в открытом море, российский флот обнаружил продолжавший движение надводный беспилотник. Он заявил, что оккупанты пытаются его уничтожить.

Более того, из-за дрона оккупанты решили ограничить движение лодок с Балаклавы на пляжи и обратно. Однако он быстро решил успокоить местное население, что якобы не нужно эвакуироваться с пляжей.

Эвакуироваться с пляжей не следует, ситуация полностью под контролем флота. Оставайтесь на местах и не допускайте паники,

– пытался успокоить Развожаев местное население.

Однако опубликованные в сети кадры свидетельствуют об обратном. На одном из пляжей Севастополя людей срочно призвали эвакуироваться, потому что якобы "закрыли море". Мужчина на видео не стал ничего объяснять, лишь заявил, что это "приказ военных".

"Я не буду ничего объяснять. Это воины приказали в связи с СВО", – сказал мужчина.

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В итоге после нескольких часов "борьбы" с беспилотником Развожаев заявил, что дрон якобы уничтожен на большом расстоянии от берега в севастопольской морской зоне.

После этого ограничения на движение водного транспорта в районе Балаклавского рейда были сняты.

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