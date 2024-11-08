Массированная атака "Шахедами" по Одессе: известно о по меньшей мере одной жертве

Российские оккупанты в очередной раз атаковали беспилотниками Одесскую область. Известно, что в результате атаки погиб 1 человек.

Также известно о повреждении жилых домов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Атака на Одесскую область

Утром 8 ноября в ГСЧС сообщили, что спасатели, вместе со службами взаимодействия, ликвидировали последствия ночного российского террора по Одесской области.

Указывается, что в частном секторе повреждены жилые дома. Пожар вспыхнул в двух жилых домах. Психологи ГСЧС оказали помощь 15 лицам, из них 1 ребенок и 1 беременная женщина.

Кроме этого, спасатели ликвидировали пожары в складских помещениях и горящих автомобилях одного из предприятий.

Известно, что повреждения получили также здание учебного заведения.

В ГСЧС добавили, что пиротехническим подразделением проводились обследования территорий на наличие взрывоопасных предметов.

По предварительной информации в результате вражеской атаки погиб 1 человек, пострадали 9 человек,

– указали в ГСЧС.

Последствия атаки в Одесской области / Фото ГСЧС