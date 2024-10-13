Оккупанты жалуются из-за атаки дронов: сколько летело и где было громко

Неспокойной выдалась для россиян ночь на 13 октября. Так, оккупанты жалуются на атаку беспилотников.

Традиционно цели якобы были сбиты их силами "пе-ве-о". Об этом сообщает российское минобороны, информирует 24 Канал.

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Какие регионы России были под атакой

Оборонное ведомство страны-агрессора заявило, что прошлой ночью была "попытка осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории России". Ответное заявление там сделали около 7 утра по местному времени.

Естественно, в привычной для себя манере, там рассказали об "успешной работе ПВО". Так, по информации министерства обороны России, средствами ПВО было уничтожено 13 БпЛА.

В частности, они указали, в каких областях страны-агрессора работало это "пе-ве-о". Так, якобы 6 дронов было уничтожено над территорией Белгородской и Курской областей и 1 – над территорией Брянской области.

Добавим, что губернатор Брянской области в 6 утра по местному времени указал, что пострадавших и разрушений нет, а оперативные и экстренные службы работают на месте.