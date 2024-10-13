Традиційно цілі начебто були збиті їхніми силами "пе-ве-о". Про це повідомляє російське міноборони, інформує 24 Канал.

Дивіться також 1300 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога 13 жовтня

Які регіони Росії були під атакою

Оборонне відомство країни-агресорки заявило, що минулої ночі була "спроба здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів по об'єктах на території Росії". Відповіну заяву там зробили близько 7 ранку за місцевим часом.

Звісно, в звичній для себе манері, там розповіли про "успішну роботу ППО". Так, за інформацією міністерства оборони Росії, засобами ППО було знищено 13 БпЛА.

Зокрема, вони вказали, в яких областях країни-агресорки працювало це "пе-ве-о". Так, начебто 6 дронів було знищено над територією Бєлгородської та Курської областей та 1 – над територією Брянської області.

Додамо, що губернатор Брянської області о 6 ранку за місцевим часом вказав, що постраждалих та руйнувань немає, а оперативні та екстрені служби працюють на місці.